NAPOLI (rgl) – Una bambina di 14 mesi è ricoverata da alcuni giorni all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli dopo essere risultata positiva a sostanze stupefacenti. La notizia è emersa soltanto oggi e ha immediatamente portato all’apertura di un’indagine per chiarire le circostanze dell’accaduto. Secondo quanto riferito dall’agenzia Ansa, la piccola, residente con i genitori in provincia di Napoli, era stata colta da un improvviso malore ed era stata accompagnata dalla madre al pronto soccorso dell’ospedale di Nola. Le condizioni della bambina hanno successivamente reso necessario il trasferimento al Santobono, dove i medici, sulla base del quadro clinico riscontrato, hanno ipotizzato una possibile intossicazione da sostanze stupefacenti. Gli accertamenti effettuati attraverso i narcotest avrebbero confermato il sospetto dei sanitari, facendo emergere la positività della piccola a sostanze riconducibili alla droga. Al momento non è stato ancora chiarito in che modo la bambina sia entrata in contatto con gli stupefacenti. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi sarebbero sia l’ingestione accidentale sia l’inalazione di sostanze. Fortunatamente, secondo quanto emerso, la piccola avrebbe risposto positivamente alle cure. Le sue condizioni sono migliorate e non sarebbe in pericolo di vita, anche se i medici hanno deciso di mantenerla sotto osservazione per ulteriori controlli. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato, che sta svolgendo accertamenti su delega della Procura della Repubblica di Nola. Secondo le prime informazioni, gli investigatori avrebbero già effettuato una perquisizione nell’abitazione della famiglia alla ricerca di eventuali elementi utili alle indagini. Tuttavia, durante le attività svolte, non sarebbero state rinvenute sostanze stupefacenti. L’obiettivo degli inquirenti è ora ricostruire con esattezza quanto accaduto e accertare le modalità attraverso cui la bambina sarebbe venuta a contatto con la sostanza che ha provocato il grave malore.