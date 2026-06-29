MOIANO (rgl) – Un tasso d’interesse che arrivava al 300% annuo. È uno dei dettagli più inquietanti emersi dall’indagine che ha portato all’arresto di un uomo residente a Moiano, ritenuto gravemente indiziato di usura, tentata estorsione e detenzione di arma clandestina. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita nei giorni scorsi dai carabinieri della compagnia di Montesarchio, su disposizione del gip del tribunale di Benevento e su richiesta della Procura, come si legge nel comunicato firmato dal procuratore Nicola D’Angelo: “Gli accertamenti successivi hanno fatto emergere un’attività di usura con tassi che, in alcuni casi, raggiungevano il 300% annuo”. L’indagine nasce dalla denuncia della vittima, che ha raccontato di aver subìto gravi minacce di morte, anche con l’uso di un’arma da sparo, per costringerlo a pagare puntualmente gli interessi usurari. Le verifiche condotte dalla polizia giudiziaria, con il supporto della Guardia di Finanza, hanno portato alla perquisizione dell’abitazione dell’indagato: lì è stata trovata una pistola semiautomatica Beretta 952 calibro 7,65, con matricola abrasa e caricatore, nascosta all’interno della casa. L’arma, risultata clandestina, ha fatto scattare l’arresto obbligatorio in flagranza. Il giudice, in sede di convalida, ha disposto la custodia cautelare in carcere, ravvisando gravi indizi di colpevolezza e stringenti esigenze cautelari, legate sia al rischio di inquinamento probatorio – considerate le minacce alla persona offesa – sia al concreto pericolo di reiterazione dei reati. La Procura coglie l’occasione per richiamare l’attenzione su un fenomeno criminale “insidioso e purtroppo diffuso” come l’usura, sottolineando due aspetti fondamentali: il valore della denuncia, definita “strumento imprescindibile di libertà e legalità”, e la presenza di un sistema istituzionale di protezione che affianca le vittime attraverso lo sportello telematico della Prefettura, previsto dalle leggi 108/1996 e 44/1999, con possibilità di accedere a benefici economici per il reinserimento nell’economia legale.