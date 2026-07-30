SALERNO (rgl) – Gruppi virtuali chiusi, propaganda neonazista, incitamento all’odio razziale e manuali per fabbricare armi ed esplosivi. È il quadro che emerge dall’indagine della Procura di Salerno – Sezione “reati di terrorismo”, che questa mattina ha portato all’applicazione di una misura cautelare nei confronti di un 25enne della provincia, ritenuto gravemente indiziato di apologia del fascismo e del nazionalsocialismo, propaganda razzista e detenzione di materiale informatico con finalità terroristiche. Il gip ha disposto: obbligo di presentazione giornaliera alla Polizia Giudiziaria, divieto di espatrio, ritiro del passaporto e invalidazione della carta d’identità ai fini dell’espatrio. Misure adottate per impedire che il giovane potesse lasciare l’Italia e unirsi a un movimento neonazista straniero inserito nelle liste internazionali dei gruppi terroristici. Il 25enne è gravemente indiziato di: apologia del fascismo e del nazionalsocialismo (art. 4 L. 645/1952), propaganda di idee fondate sulla superiorità razziale e antisemitismo (art. 604 bis c.p.) e detenzione di materiale informatico con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.3 c.p.). Secondo la Procura, il giovane avrebbe promosso e diretto gruppi virtuali “chiusi” dedicati all’incitamento alla discriminazione etnica, razziale e religiosa. Le perquisizioni informatiche del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri – Sezione Anticrimine di Salerno hanno permesso di rinvenire sullo smartphone dell’indagato: manuali per la fabbricazione di armi da fuoco, istruzioni per esplosivi chimici, documenti su veleni e guide operative su tecniche di guerriglia. Materiale che, secondo gli investigatori, sarebbe stato raccolto in vista di un trasferimento all’estero per unirsi a un gruppo neonazista con finalità eversive.