CASERTA (rgl) – Due giovani, un motociclo e decine di dosi di cocaina e crack pronte per essere vendute durante i concerti estivi nel centro di Caserta. È quanto scoperto dalla Polizia di Stato, che nella serata di ieri ha arrestato un diciottenne e un ventunenne, entrambi residenti nel capoluogo, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione rientra nei servizi predisposti dalla Squadra Mobile per contrastare il traffico di droga nelle aree maggiormente frequentate durante gli eventi musicali. Le attività investigative avevano infatti permesso di acquisire informazioni su due giovani che, approfittando dell’afflusso di pubblico, avrebbero avviato una redditizia attività di vendita di cocaina e crack. Ieri sera è stato organizzato un servizio di osservazione mirato. Gli agenti hanno individuato i due mentre, a bordo di un motociclo, cedevano una dose di stupefacente a un acquirente, che è riuscito ad allontanarsi prima dell’intervento della pattuglia. I giovani sono stati bloccati nei pressi di Piazza Vanvitelli e sottoposti a perquisizione personale. Nascoste negli slip, gli investigatori hanno trovato 26 dosi di cocaina e crack, già confezionate e pronte per la vendita, oltre a 350 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Al termine degli accertamenti, i due sono stati arrestati e condotti presso la casa circondariale competente.