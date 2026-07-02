CIMITILE (rgl) – Un cielo estivo che si apre sopra uno dei complessi paleocristiani più affascinanti d’Italia: è questo lo scenario in cui, domenica 5 luglio, prenderà vita “La Notte delle Stelle”, l’evento che trasformerà le Basiliche Paleocristiane di Cimitile in un osservatorio a cielo aperto dove scienza, arte e storia si incontrano. A partire dalle 20:30, cittadini, famiglie e appassionati potranno vivere un’esperienza unica tra divulgazione astronomica e patrimonio culturale. Grazie ai telescopi professionali messi a disposizione per la serata, il pubblico osserverà galassie, nebulose e ammassi stellari, guidato dalla voce esperta di Pasquale D’Anna di Passione Astronomia, che accompagnerà i partecipanti in un viaggio alla scoperta dell’Universo e dei suoi misteri. Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, saranno distribuite mappe stellari gratuite, strumenti utili per orientarsi nella volta celeste e imparare a riconoscere costellazioni e oggetti astronomici visibili nel cielo estivo. La serata non sarà solo scienza: un percorso espositivo dedicato alla fotografia e alla pittura arricchirà l’evento con le opere di Maria De Riggi, Annamaria Vallario, Lucia Rossi, Celeste Napolitano e Cettina Prezioso, in un dialogo suggestivo tra arte contemporanea e bellezza cosmica. “La Notte delle Stelle” nasce con l’obiettivo di valorizzare le Basiliche Paleocristiane attraverso un’iniziativa capace di unire divulgazione scientifica, creatività e partecipazione, offrendo un’esperienza che stimola curiosità, emozione e meraviglia in persone di tutte le età. L’ingresso è gratuito.