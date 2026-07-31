PROCIDA (rgl) – Una storia di violenza domestica che si consuma nel silenzio di una casa, per mesi, fino a diventare insostenibile. È quanto emerge dal comunicato della Procura della Repubblica di Napoli, che ha delegato i carabinieri della compagnia di Ischia all’esecuzione di una misura cautelare in carcere nei confronti di un 37enne residente a Procida, ritenuto gravemente indiziato di maltrattamenti ai danni dei genitori conviventi. Le indagini della stazione di Procida, coordinate dalla IV Sezione della Procura — impegnata nella tutela delle fasce deboli — hanno ricostruito un quadro di vessazioni protratte per quasi due anni, dall’ottobre 2024 al luglio 2026. Secondo quanto riferito dalle vittime nelle denunce e nelle sommarie informazioni, l’uomo avrebbe “a più riprese minacciato ed aggredito madre e padre”, arrivando a intimare loro di lasciare l’abitazione. Il punto di non ritorno è datato 13 luglio: il 37enne avrebbe distrutto un divano e tentato di incendiarlo, costringendo i genitori a fuggire e cercare rifugio altrove. Dopo l’esecuzione della misura, l’indagato è stato trasferito nel carcere di Poggioreale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.