SANTA MARIA CAPUA VETERE (rgl) – Una colonna di fumo nero che invade il vano scala, gli appartamenti, i corridoi. Porte che si chiudono, residenti che scendono in strada in preda al panico. È lo scenario che questa mattina i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta si sono trovati davanti in via Avezzana, nel comune di Santa Maria Capua Vetere, dove un incendio divampato in un quadro elettrico ha messo in pericolo l’intero edificio. L’allarme è scattato poco dopo le 10. Una squadra dei vigili del fuoco è arrivata sul posto e ha immediatamente disposto l’evacuazione totale dello stabile, perché il fumo aveva già saturato il vano scala e raggiunto i piani superiori, rendendo impossibile la permanenza nelle abitazioni. Le fiamme avevano interessato il vano dei quadri elettrici situato al piano seminterrato. A supporto è intervenuta anche un’autoscala, utilizzata per agevolare le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza degli occupanti, alcuni dei quali erano rimasti bloccati ai piani alti. Domato l’incendio, i vigili del fuoco hanno effettuato una serie di controlli tecnici per escludere ulteriori criticità e hanno provveduto all’aerazione dei locali invasi dal fumo. Solo dopo le verifiche di sicurezza è stato possibile autorizzare il graduale rientro dei residenti nelle proprie abitazioni.