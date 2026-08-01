LAURO (rgl) – Un altro tassello importante per ricostruire ciò che è stato trafugato dalla Certosa di San Giacomo a Lauro. La Polizia di Stato di Avellino ha recuperato e sequestrato un dipinto di rilevante pregio artistico, sottratto dalla struttura ricettiva attualmente chiusa e situata nel territorio del comune di Lauro. L’opera, ritrovata in ottimo stato, rappresenta uno dei beni di valore storico-artistico asportati dal complesso monumentale. Il recupero è avvenuto nell’ambito di un’intensa attività investigativa condotta dagli agenti del commissariato di polizia di Lauro, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Avellino, con l’obiettivo di rintracciare e restituire i beni trafugati dalla Certosa. Le indagini, avviate dopo i recenti arresti per furto aggravato e ricettazione, hanno permesso di individuare il dipinto e di sequestrarlo. A seguito del riconoscimento ufficiale, l’opera verrà restituita all’avente diritto dopo il dissequestro, segnando un nuovo passo avanti nel recupero del patrimonio artistico sottratto.