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Salerno, finto carabiniere tenta la truffa: veri militari arrestato 62enne

CampaniaSalernoCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
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SALERNO (rgl) – Una telefonata studiata per ingannare, un anziano che non si lascia convincere e una pattuglia che interviene in tempo. È così che i carabinieri di Salerno, coordinati dalla Procura della Repubblica di Salerno, hanno bloccato un 62enne macedone, arrestato per tentata truffa in concorso ai danni di un uomo del posto. Il raggiro segue lo schema ormai noto del “finto carabiniere”: un interlocutore sconosciuto chiama la vittima e racconta di una presunta rapina in gioielleria, sostenendo che un collaboratore dell’Arma sarebbe arrivato a breve per verificare che il denaro e i monili presenti in casa non fossero quelli rubati. L’anziano, insospettito, ha chiesto aiuto a un familiare che ha immediatamente allertato i carabinieri. Grazie alle informazioni fornite dalla vittima, i militari del nucleo Operativo e Radiomobile e della stazione carabinieri Salerno–Duomo hanno intercettato e bloccato l’indagato poco dopo.

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