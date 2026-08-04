ERCOLANO (rgl) – Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri in via Niglio 19, ad Ercolano, dove un operaio di 54 anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina mentre era impegnato in lavori di muratura sul balcone di un’abitazione. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto e finendo davanti all’androne del palazzo. L’impatto è stato violentissimo. Il 54enne è stato soccorso e trasportato all’Ospedale del Mare in codice rosso, ma è morto poco dopo a causa dei gravi traumi riportati nella caduta. I carabinieri e il personale dell’Asl hanno avviato accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare la posizione lavorativa dell’uomo, compreso il rispetto delle norme di sicurezza sul cantiere. La salma è stata sequestrata per consentire l’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria.