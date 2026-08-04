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Ottaviano, pioggia di proiettili contro una casa: sei colpi nella notte

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
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OTTAVIANO (rgl) – Tensione nella tarda serata di ieri in via Gabriele D’Annunzio, dove i carabinieri della sezione Radiomobile di Torre Annunziata sono intervenuti dopo la segnalazione di colpi d’arma da fuoco esplosi contro un’abitazione. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati sparati sei proiettili: tre contro la facciata anteriore dell’edificio e tre contro quella posteriore, al primo piano. Non si registrano feriti, ma la dinamica lascia pensare a un’azione mirata. Sul posto i militari hanno rinvenuto due bossoli, ora al vaglio degli investigatori.

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