Ottaviano, pioggia di proiettili contro una casa: sei colpi nella notte

OTTAVIANO (rgl) – Tensione nella tarda serata di ieri in via Gabriele D’Annunzio, dove i carabinieri della sezione Radiomobile di Torre Annunziata sono intervenuti dopo la segnalazione di colpi d’arma da fuoco esplosi contro un’abitazione. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati sparati sei proiettili: tre contro la facciata anteriore dell’edificio e tre contro quella posteriore, al primo piano. Non si registrano feriti, ma la dinamica lascia pensare a un’azione mirata. Sul posto i militari hanno rinvenuto due bossoli, ora al vaglio degli investigatori.