AVELLINO (rgl) – Dalla Spagna all’Italia, con basi operative tra Barcellona e Madrid e un canale di approvvigionamento capace di movimentare ingenti quantitativi di cocaina. Un’organizzazione attiva su entrambe le sponde del Mediterraneo, finita al centro di una complessa indagine internazionale che ha portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di 20 persone. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, è stata condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Avellino, con il supporto dei reparti territorialmente competenti e delle unità specializzate dell’Arma. Le accuse, a vario titolo e secondo il quadro indiziario raccolto dagli investigatori, comprendono l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, il trasporto, l’introduzione nel territorio nazionale e la detenzione di droga ai fini di spaccio, oltre alla detenzione illegale di armi da fuoco.

IL VIAGGO DELLA COCAINA DALLA SPAGNA ALLA CAMPANIA – L’inchiesta ha ricostruito un presunto traffico di stupefacenti che avrebbe interessato soprattutto le province di Avellino, Napoli e Caserta, con ramificazioni anche in territorio spagnolo. Gli investigatori hanno individuato undici importazioni di cocaina, per un quantitativo complessivo di 181,5 chilogrammi e con un’altissima percentuale di principio attivo. Gli accertamenti avrebbero inoltre documentato più di quaranta episodi di cessione di ingenti partite di droga. Al centro del sistema di approvvigionamento ci sarebbero state due basi logistiche in Spagna: una nell’area di Barcellona e l’altra nei pressi di Madrid. Da questi punti la cocaina sarebbe stata trasferita in Italia per alimentare successivamente il mercato dello spaccio.

L’INDAGINE INTERNAZIONALE – Per ricostruire la rete e seguire i movimenti dello stupefacente è stata fondamentale la cooperazione giudiziaria e investigativa tra le autorità italiane e quelle spagnole. Il lavoro congiunto ha consentito di individuare i canali di approvvigionamento, ricostruire le importazioni e documentare le attività del presunto gruppo criminale. La collaborazione internazionale ha portato anche all’emissione di mandati di arresto europei e all’esecuzione di perquisizioni contestuali agli interventi effettuati in Italia.