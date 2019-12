Baiano, immigrato clandestino a spasso nella Circumvesuviana: denunciato

Un 35enne di nazionalità marocchina, entrato illegalmente nel territorio nazionale, è stato rintracciato a Baiano dai carabinieri della locale stazione. La pattuglia dei militari ha individuato l’extracomunitario mentre si aggirava con fare sospetto nella stazione ferroviaria della Circumvesuviana. Il giovane è stato accompagnato in caserma, dove è stato fotosegnalato per accertare l’esistenza di eventuali precedenti penali o provvedimenti d’espulsione dal territorio nazionale. Dopo gli accertamenti di rito lo straniero, già censito e più volte deferito per la sua permanenza illegale nello Stato italiano, è stato accompagnato all’Ufficio Immigrazione della Questura di Avellino per i successivi adempimenti di legge ed è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di Ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato.