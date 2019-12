Benvenuto 2020, le frasi più belle per gli auguri

Un anno che va, un anno che viene. Se siete alla ricerca di qualche frase speciale per gli auguri servitevi pure qui. Buon 2020!

Ti auguro un Capodanno 2020 strepitoso e che allo scoccare della mezzanotte tutti i tuoi sogni possano realizzarsi!

Buon Anno e Felice 2020.

Che il 2020 sia colmo di tutto ciò che il tuo cuore desidera.

L’anno nuovo è come un libro con 365 pagine vuote… fai di ogni giorno il tuo capolavoro, usa tutti i colori della vita e mentre scrivi “sorridi”!

Buon 2020!

Buon 2020 a tutti voi.

Che si avverino i vostri desideri, che si accendano i vostri cuori e che la serenità sia la vostra compagna d’animo.

Ti auguro che sia per te un anno speciale. Di felicità, gioia e desideri!

Un felice 2020.

Buon 2020 a tutti quelli che dentro una coppa di spumante, nella notte di San Silvestro, aprono i loro cuori alla speranza

Siate cauti con i desideri ma non accontentatevi di nulla che non vi porti un sorriso.

Auguri a tutti e Buon 2020.

Che il futuro non sia una speranza, ma una conquista.

Buon 2020.

Il DUEMILAEVENTI promette di essere un anno pieno di eventi, migliaia di eventi.

Buon anno!

A volte, le migliori cose iniziano con un finale.

Buon 2020

2020 auguri per 365 giorni, 8760 ore, 525600 minuti e 31536000 secondi, ricchi di vita, di tranquillità, di felicità, d’amore e di un po’ di follia!

Salute, emozioni belle da togliere il respiro e sogni… Tanti sogni che si avverano.

Buon 2020

Ti auguro un anno pieno di cose belle, sogni realizzati, obiettivi raggiunti e tanta, tanta felicità. Buon 2020.

Che ciò che si è perso possa essere ritrovato

Buon 2020.

Il mio augurio per Te per l’anno 2020:

Ottimo inizio a Gennaio,

Amore per Febbraio,

Pace per Marzo,

Nessuna preoccupazione per Aprile

Divertimento a Maggio,

Gioia da Giugno a Novembre,

Felicità a Dicembre.

Tanti Auguri per un meraviglioso 2020! Buon Anno!

“Vai dove il sentiero non c’è ancora e lascia dietro di te una traccia”. Ralp Waldo Emerson

Buon 2020.

Dell’anno passato porta con te solo i sorrisi, per aggiungerli a quelli che verranno.

Buon 2020.

Insomma, pure il 2019 ce lo siamo giocato.

Buon 2020.

(Di desideri avverati e speranze nuove).

3… 2… 1…

Buon anno e Buon 2020

Che sia per tutti voi un anno pieno di gioie, regali e belle soprese!

Buon 2020!

Lunga vita ai ribelli, ai capelli spettinati e ai piedi scalzi.

Lunga vita ai folli, ai cuori indomabili su strade sterrate…

Vi auguro tutte le cose che sperate quando alzate gli occhi al cielo. Buon 2020.

Buon 2020 a tutti quelli che vanno avanti,

alla loro fatica e alla loro speranza.

Auguri per un 2020 pieno di Luce e d’Amore.

Che il nuovo anno sia per te un sorriso stupendo lungo dodici mesi… Buon 2020!

Perché di questo

è fatta la vita,

solo di momenti

da non perdere.

(Jorge Luis Borges)

Un felice e meraviglioso 2020!

Il segreto è non smettere mai di stupirsi. Buon 2020.

L’attenzione, è il gesto più bello che possiate regalare a chi vi sta accanto, a chi ha bisogno di voi e magari non lo dice.

Lo auguro a voi, a me.

Buon 2020

Ti auguro di continuare a sognare, meravigliarti e innamorarti ogni giorno della vita.

Un felice 2020

Un altro anno è passato. Pagine di vita scritte, cancellate e scritte nuovamente, nel bene e nel male. Non faccio bilanci. Mai fatti.

L’importante è guardare avanti e fare sempre del proprio meglio.

Auguri e Buon 2020.

Buon 2020, che l’anno nuovo ti doni per ogni tempesta un arcobaleno, per ogni lacrima un sorriso e per ogni problema una soluzione!

Lascia alle spalle i cattivi pensieri.

Metti da parte i giorni più duri.

C’è sempre un domani migliore di ieri.

Felice 2020 e tantissimi auguri

“Domani, è la prima pagina bianca di un libro di 365 pagine. Scrivine una grandiosa.” (Brad Paisley)

Buon 2020!

Capodanno è solo 1 di 365 giorni.

È tutto il resto dell’anno che generalmente fa la differenza.

Buon 2020!

Guarda un po’ l’ora. Siamo nel 2020. Non volevo limitarmi al solito “Buon anno, tanti auguri” per una persona importante come te. Quindi ti dico grazie per ogni momento del 2019 che hai reso fantastico e per tutte le volte che mi hai fatto sorridere!

Tutta la famiglia si unisce a me per augurarti un meraviglioso 2020. Che la salute, l’amore e il successo ti accompagnino in tutti i tuoi progetti.

In questo momento di festa e di rinnovamento, ti inviamo i nostri più sinceri auguri di felicità e prosperità per il 2020.

Festeggia e sorridi, uno splendente anno nuovo ti sta attendendo. Tanti auguri per uno splendido 2020!

Ho letto il tuo oroscopo per il 2020, pare che inizi per te con un evento caloroso: i miei baci!

“Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere, tempo per stupirti e tempo per fidarti e non soltanto per guardarlo sull’orologio.

Ti auguro tempo per guardare le stelle.

Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita”. (Elli Michler)

Buon 2020.

Spero che questi 12 mesi ti facciano ritrovare quella curva che amo tanto: il tuo sorriso. Buon 2020!

Buon anno a tutti voi!! Fate in modo che questo sia un anno ricco di soddisfazioni!! Non “sperate” in un bel 2020… ma rendetelo tale!

Oggi 31 dicembre alle ore 24:00 è nato uno splendido bimbo chiamato 2020. E’ nato per portare gioia, dolcezza, felicità a tutti… e prega di dimenticare tutti i brutti momenti del 2019. Auguri di un felice anno nuovo!

Dopo la Festa del Natale, si avvicina il Gran Finale… Buon Anno e che il 2020 trasformi i tuoi sogni in realtà! Tanti auguri.

Ti auguro di vivere un 2020 da fine del mondo, pieno di salute amore e sorrisi, da scoppiare di gioia tutti i mesi!

Oltre ad augurarcelo, conquistiamocelo un buon 2020.

Propositi per l’anno 2020.

Fai ciò che ti rende felice.

Stai con chi ti fa sorridere.

Ridi finché hai respiro

Ama finché vivi.

Buon anno!

(da aforisticamente)