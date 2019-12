Nola, veglione di pomeriggio con Peppino di Capri

È Peppino di Capri l’ospite di punta dello show pomeridiano che anticipa la lunga notte di San Silvestro. Insieme all’artista napoletano, voce di brani indimenticabili come “Roberta” e “Champagne”, Valentina Stella, Fatima Trotta, Ciro Giustiniani, Peppe Iodice, Sex and Sud, Geolier e Rafeopazz.

Lo show, condotto da Luca Sepe e patrocinato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Minieri con l’assessore alla cultura Annalisa Sebastiani, è stato organizzato anche quest’anno da Expert Parente che, oltre a sostenerne i costi, ha curato tutta la parte artistica e l’organizzazione tecnica. L’appuntamento è per domani, martedì 31 dicembre, a partire dalle 14.30 in piazza Duomo. È nella sinergia che si tracciano i percorsi che rafforzano l’idea di comunità – spiega l’assessore alla cultura Annalisa Sebastiani – Uno spettacolo che fa parte integrante del cartellone degli eventi natalizi e che, sono certa, soddisfa i gusti di tutte le generazioni con le quali sarà bello condividere quest’ultimo scorcio del 2019″. “Uno show a misura di famiglia che coniuga divertimento ed intrattenimento” ha detto il sindaco Gaetano Minieri.