Mandamento Baianese, guida in stato di ebbrezza: 4 denunciati

Prosegue l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, finalizzati, oltre alla prevenzione dei reati in genere, anche alla sicurezza stradale, sia sulle principali arterie che nei centri abitati. Incuranti degli altissimi rischi (per sé e per gli altri) che ciò comporta, ancora troppi automobilisti si mettono al volante dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. Fenomeno, particolarmente marcato nei fine settimana. L’attività svolta dai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Baiano (che hanno sottoposto a controllo centinaia di automobilisti), ha portato alla denuncia di quattro persone, di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, ritenute responsabili di guida in stato di ebbrezza: fermati alla guida di veicoli e sottoposti al test etilometrico, gli veniva riscontrato con un tasso alcolemico superiore al limite massimo consentito per condurre un veicolo. Oltre al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, nei confronti dei 4 è scattato il ritiro della patente di guida con relativa segnalazione alla Prefettura nonché il fermo amministrativo dei veicoli o affidamento a persona idonea. Inoltre, avendo commesso il reato in fascia oraria notturna, venivano gravati dalla sanzione accessoria raddoppiata.