Maltempo si abbatte sull’Irpinia, super lavoro per vigili del fuoco

Super lavoro in questo fine settimana per i vigili del fuoco di Avellino che tra città e provincia sono dovuti intervenire in diversi comuni a causa dell’ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla regione. Interventi a sono effettuati a Taurasi per rimozioni di alberi, a Rocca San Felice su di una Pala Eolica, diversi interventi per alberi pericolanti ad Ariano Irpino, a Frigento per una recinzione divelta dal forte vento, a Lioni sempre per caduta alberi, a Manocalzati per uno smottamento, a Teora e a Serino per caduta rami sulla sede stradale, come anche a Mercogliano ed Ospedaletto D’Alpinolo. In nottata, la squadra del distaccamento di Grottaminarda, è intervenuta a Mirabella Eclano, sulla strada provinciale 271, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava e finiva in una scarpata. Il conducente, un ragazzo di 26 anni originario di Ariano, è stato estratto dal veicolo e affidato ai sanitari del 118 intervenuti che ne disponevano il trasporto presso l’ospedale di Ariano Irpino per le cure del caso. Sono stati più di venti gli interventi effettuati e più di quaranta in via di espletamento. Ieri le zone maggiormente colpite sono state Forino alla frazione Celzi, dove in alcuni casi si è dovuto evacuare delle famiglie dalle loro abitazioni e a Cervinara, dove l’esondazione del fiume Iscaro ha provocato allagamenti di strade e campagne.