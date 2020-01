Ottaviano, esperti a confronto per la legge 12/2019

Esperti a confronto per discutere delle novità della legge 12/2019 in materia di custodia, liberazione del bene, conversione del pignoramento. I limiti di applicabilità della nuova disciplina”. L’appuntamento è per martedì 28 gennaio, alle 15, al Castello Mediceo di Ottaviano, in via Salita del Principe. Il convegno è promosso dall’Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) della sezione di Nola, con il patrocinio morale del Comune di Ottaviano, dell’Ordine degli Avvocati di Nola, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Circoscrizione del Tribunale di Nola e della rivista giuridica De Iustitia. I temi del dibattito riguardano: il nuovo art.560 cpc e la natura dell’ordine di liberazione e sua attuazione; il ruolo del custode giudiziario; gli immobili adibiti ad abitazione del debitore; la liberazione degli “altri” immobili; i beni mobili relitti nell’immobile. L’appuntamento è per la giornata di martedì 28 gennaio 2020, alle ore 15:00, presso il Castello Mediceo di Ottaviano, in via Salita del Principe n. 1. I saluti istituzionali saranno affidati all’avvocato Luca Capasso, sindaco di Ottaviano, all’avvocato Domenico Visone, presidente Coa di Nola, al dottor Domenico Ranieri, presidente Odcec Nola, all’avvocato Carlo Giordano, condirettore rivista Anvur De Iustitia, all’avvocato Tommaso Tafuro, presidente Aiga sezione di Nola. I relatori saranno invece il Raffaele Rossi (magistrato dell’ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione), Francesco Abete (presidente della sezione Esecuzioni Tribunale di Torre Annunziata), Tommasina Valentina Panico (Custode giudiziario – Foro di Nola). Introduce e modera Attilio Nunziata, consigliere Aiga – sezione di Nola. La partecipazione al convegno, accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola, dà diritto al riconoscimento di 4 crediti formativi.