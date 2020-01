Serino, 18enne muore durante una festa di compleanno

Dramma a Serino. Una 18enne di Santo Stefano del Sole colta da malore è morta durante una festa. La tragedia è accaduta questa notte in un locale del Serinese dove era in corso la festa di compleanno di una sua amica. All’improvviso Maria si è accasciata al suolo e ha perso conoscenza. Inutili tutti i tentativi di rianimarla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione e personale medico del 118 che, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, non hanno potuto fare altro che far trasportare la salma all’obitorio dell’ospedale “Giuseppe Moscati” di Avellino. Indagini in corso.