Nel comune di Afragola i militari della stazione forestale di Marigliano hanno interrotto una sessione di addestramento di cani in questo periodo vietata dalla legge: quattro persone sono state sanzionate anche per violazione delle norme anticontagio. Il quinto ha tentato la fuga ma è stato raggiunto immediatamente e denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale per gli insulti indirizzati ai militari. Le azioni di prevenzione e contrasto del bracconaggio di avifauna verranno intensificate dai carabinieri forestali, in considerazione anche del passo di fauna migratoria che in questo momento sta interessando i territori delle coste campane.