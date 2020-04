Irpinia, cade mentre fa lavori nella sua abitazione: muore 69enne

AVELLINO – Muore mentre fa lavori in casa. È successo poco fa a Bagnoli Irpino: un 69enne del posto, mentre eseguiva lavori nella propria abitazione, per cause in corso di accertamento perdeva l’equilibrio e cadeva. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montella e personale medico del 118 che ne hanno accertato il decesso.