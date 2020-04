Irpinia, perde il controllo della Lancia Lybra e si capovolge: muore 37enne

Si è verificato qualche ora – erano le 19,30 circa – fa in via Zuppino sulla strada provinciale strada provinciale 280: un 37enne del posto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della Lancia Lybra che si ribaltava. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare come verificato dal personale sanitario del 118 giunti sul luogo dell’incidente insieme ai vigili del fuoco di Avellino. A bordo della berlina non vi erano altre persone. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano.