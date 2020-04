Tragedia sul lavoro in Irpinia. Un operaio è morto poco fa in Contrada Torreamando, ad Ariano Irpino durante i lavori di manutenzione di un cavalcavia. L’uomo, 38enne del posto, è stato travolto da una trave che si è staccata dalla gru. Sul posto, oltre ai carabinieri della locale compagnia, sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco e personale medico del 118 che ha costatato il decesso. Indagini in corso per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.