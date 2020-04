Morto Aldo Masullo, il filosofo “nolano”: aveva appena compiuto 97 anni

È morto Aldo Masullo, una delle menti più lucide della filosofia contemporanea. Professore di Filosofia Morale all’Università Federico II di Napoli, 97 anni compiuti nel giorno di Pasqua, un anno fa festeggiò per il compleanno con la cittadinanza onoraria della sua Napoli, città adottiva per lui che era nato ad Avellino e che ha vissuto la sua giovinezza a Nola. Brillante conferenziere, capace di magnetizzare l’uditorio ma mai con la sola forza della retorica, Masullo ha formato con le sue lezioni generazioni di allievi, alcuni dei quali a loro volta docenti e maestri nelle università italiane. Da sempre impegnato politicamente, fu parlamentare, italiano ed europeo, e consigliere nell’amministrazione comunale di Napoli, la sua Napoli: “Nel mio sogno, sia pure saltellando e sbeffeggiando come Pulcinella, Napoli riuscirà a costruire il rispetto di se stessa”, disse ricevendo la cittadinanza onoraria dal sindaco de Magistris.