Cicciano, scoppia lite condominiale tra famiglie: fermati dai carabinieri

CICCIANO (Nello Lauro – Il Mattino.it) – Grida, urla e tensione alla stelle. Una lite condominiale che poteva sfociare in qualcosa di fisico e di pericoloso. E’ quanto successo questa mattina, poco dopo le 8, nel popoloso rione Iacp a Cicciano. Due famiglie si sono confrontate a muso duro, ma solo a parole in strada. Le urla hanno alimentato la preoccupazione di alcuni vicini che hanno avvisato subito i carabinieri della stazione di Cicciano e gli agenti del commissariato di Nola. Le forze dell’ordine sono arrivate sul posto a sirene spiegate e hanno fermato sul nascere la lite nata per futili motivi.