NAPOLI – Sesso in cambio di esami. Un docente di Giurisprudenza dell’università Federico II di Napoli è stato sospeso dall’insegnamento per aver chiesto prestazioni sessuali agli studenti in cambio della promozione. Angelo Scala, professore di Diritto processuale civile, è accusato di corruzione, falso e induzione indebita. E’ stato sospeso dal giudice per nove mesi. Diversi i casi presi in esame dalla Guardia di Fianza Finanza. I pm che si occupano dell’indagine, Henry John Woodcock e Francesco Raffaele, avevano chiesto il carcere con il beneficio dei domiciliari in ragione dell’emergenza coronavirus, ma il gip ha deciso per il provvedimento della sospensione. Il docente, che è professore anche all’università Giustino Fortunato di Benevento, si è dimesso dall’ateneo napoletano dopo una perquisizione in casa.