Nola, furti d’auto con cavallo di ritorno al Vulcano Buono: fermati in quattro

NOLA – I carabinieri della stazione di San Vitaliano, su indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Nola, hanno dato esecuzione ad una ordinanza cautelare con la quale sono state applicate la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di due indagati e, rispettivamente, la misura degli arresti domiciliari e quella del divieto di dimora nel Comune di Nola nei confronti di altre due persone. Gli indagati, tra novembre 2019 e marzo 2020, si sono resi responsabili, a vario titolo, di estorsioni col “cosidetto metodo del cavallo di ritorno”, di furti aggravati e di ricettazione di veicoli. La complessa attività investigativa ha permesso di fotografare, grazie all’esecuzione di mirati servizi di osservazione e pedinamento, al monitoraggio delle utenze ed all’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza urbana, il modus operandi dei concorrenti. In tempi record, perpetravano furti di autoveicoli sulla pubblica via e nei parcheggi del centro commerciale Vulcano Buono di Nola, occultandoli mediante la collaborazione di altri complici, e formulavano la successiva richiesta di denaro (dai 250 ai 2500 euro) per la restituzione del mezzo alle vittime. L’indagine è stata, infatti, denominata Hi Tech Thieves in quanto i furti venivano effettuati mediante l’illecito utilizzo di centraline clonate che garantivano la perfetta duplicazione dei sistemi elettronici di accensione degli automezzi, per mezzo della porta “On Board Diagnostic”, in soli sessanta secondi. Numerosi sono gli episodi accertati.