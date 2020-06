Tragedia sfiorata e terrore puro nel pomeriggio di ieri ad Avella sulla linea Napoli-Baiano della Circumvesuviana. Erano da poco passate le 17 di ieri pomeriggio in via Tombe Romane, all’altezza del passaggio a livello (uno tra quelli funzionanti ancora a mano, che avvisa al suono della campanella il passaggio del treno) nel tratto tra Roccarainola e Baiano, un’automobile guidata da un 64enne di Avella è passata mentre il treno transitava. La vettura è stata centrata in pieno dal convoglio, che viaggiava per fortuna con pochi viaggiatori, le lamiere si sono conficcate sotto i vagoni della Circum, l’automobile è stata sbalzata e si è fermata tra i binari e il convoglio. Sono arrivati da subito i vigili del fuoco di Avellino che dopo averlo estratto dalle lamiere contorte lo hanno affidato ai sanitari del 118 intervenutiche lo hanno trasportato all’ospedale di Nola per le cure del caso.