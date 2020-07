Proseguono i controlli disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli nell’area nolana e vesuviana per la lotta al fenomeno dell’inquinamento ambientale. A San Vitaliano i militari della locale stazione insieme a quelli della Stazione Carabinieri Forestali di Marigliano hanno trovato una vera e propria discarica collocata all’interno di un’area di proprietà di una ditta di autotrasporti. I titolari della società – un 70enne e un 48enne del posto – sono stati sorpresi in un terreno attiguo alla loro ditta mentre bruciavano rifiuti non pericolosi consistenti in cartoni e legna che nel tempo erano stati accantonati. Durante gli accertamenti, i militari hanno individuato un’altra zona dove erano stati gettati dei rifiuti speciali (pneumatici di grosse dimensioni, batterie per camion e parti di ricambio ancora intrisi di olio e elettrodomestici). Denunciati: l’area di circa 100 metri quadri è stata sequestrata. Nel Comune di Marigliano, invece, i carabinieri hanno denunciato un 60enne del posto per smaltimento e trasporto illecito di rifiuti. L’uomo è stato fermato a bordo del suo mezzo mentre trasportava rifiuti speciali non pericolosi: plastica, cartoni e vari rifiuti non differenziati. La merce trasportata e il motoveicolo sono stati sequestrati mentre l’uomo è stato denunciato.