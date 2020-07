CREMONA (Nello Lauro) – Una bellissima doppietta di Gianluca Gaetano permette alla Cremonese di raggiungere due volte il Pordenone e salvare all’ultima giornata i grigiorossi di Bisoli. Il talento di Cimitile, in prestito secco dal Napoli, ha illuminato la notte dello stadio “Zini£ con due splendidi tiri a giro di destro nella gara contro la squadra di Tesser che disputerà le semifinali play off per andare in serie A. Il numero 10 chiude la stagione in Lombardia con 15 presenze (non tutte da titolari) e 3 bellissimi gol. Ora torna alla casa madre e poi si vedrà. Il calcio che conta ha già intravisto le stimmate del fuoriclasse.