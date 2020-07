CICCIANO – Giornate da incubo per i ciccianesi e in altri 11 comuni del Nolano con l’aggiunta di Mugnano del Cardinale nel Mandamento Baianese. Dopo la preoccupazione per i casi coronavirus (oggi 238 tamponi eseguiti), l’insofferenza per la temperatura bollente arriva anche l’esasperazione per la mancanza di energia elettrica. Oggi è mancata in molte parti della città con interruzioni brevi e a singhiozzo mentre ieri sera diverse strada della zona nord (rione Sant’Antonio) sono senza energia prima e al buio dopo per diverse ore. Tante le segnalazioni e la rabbia per cercare di capire la natura del blackout. In più diversi cittadini sono stati costretti anche a chiudersi in casa visto che ieri sera era prevista la programmata disinfestazione da parte dell’Asl. Disagi e segnalazioni di utenti inferociti anche da Camposano, Casamarciano, Comiziano, Cimitile, Nola, Marigliano, Mugnano del Cardinale, Roccarainola, San Vitaliano, Saviano, Tufino, Visciano.