Cicciano, il ritorno di Paky Maione con “Il Sapore dell’Estate”

Una musicalità che travolge. Torna con “Il Sapore dell’Estate” la voce di Paky Maione, il 36enne artista di Cicciano nato in Germania, rivelatosi nella settima edizione del 2007 di Amici di Maria De Filippi (vinse Marco Carta). Il brano (dalle sonorità elettropop con la cassa in quattro) fresco e a tratti malinconico che racconta appunto i sapori associati ai ricordi che l’estate lascia ogni anno ,agli amori nati ,alle storie finite o lasciate a metà,una sorta di “ l ‘estate sta finendo 2.0 “ come la definisce lo stesso Paky che ritorna di prepotenza nel panorama musicale italiano con un’immagine completamente diversa più ammiccante e sicuramente più matura rispetto ai giorni di “Amici”. L’autore del brano è il barese Nunzio Marzulli insieme allo stesso Paky che hanno composto il brano al Recobit Studio di Adelfia . Il mastering è stato curato da Ricky Carioti ,collaboratore di molti artisti italiani come Elisa . Su YouTube è online anche il videoclip prodotto dalla Bellissima Music Production e girato interamente a Cesenatico (al Bagno Florida 66) da Ugo Lungo coadiuvato da Oscar Boschi e da Davide Manieri per le riprese aeree. Non mancano i riferimenti al Covid-19 infatti eloquente è la copertina del singolo ,disegnata dal fumettista barese Elia Raffaello Diliso. Paky è naturalmente il protagonista del video che si avvale anche della presenza delle ragazze e dei ragazzi del talent scout di modelle Carmelo Tornatore oltre ad alcune star del web e della tv come Sandra Trengia, Ilaria Zaccagnino, Ginet Evangelisti, Alexandrina Tinco e Virginia Manieri. Chi ha creduto nelle potenzialità di Paky e del brano è stato Alessandro Saiani della giovane etichetta Visory Suisse ,sorella svizzera della Visory Italia di Joe Tiseo che quest’anno ha portato al successo il rapper Etnico ma soprattutto Random con “ Sono un bravo ragazzo ,un po’ fuori di testa”. Pasqualino (vero nome di Paky) come lo chiamava simpaticamente la De Filippis è tornato e proverà con “ il sapore dell’estate “ a scalare le classifiche dei tormentoni estivi che al momento vedono molti suoi colleghi di “Amici “ ai vertici della Hit Parade. Un brano tutto da ascoltare.