Paura e tanto lavoro. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, intorno alla mezzanotte di ieri, è intervenuta a Sant’Angelo Dei Lombardi sulla strada statale 425 al chilometro 6,700, in contrada Fredane, per un incendio che ha interessato circa 40 rotoballe di fieno posizionate in un campo. Ci sono volute circa tre ore di lavoro per spegnere le fiamme e bonificare l’area interessata.