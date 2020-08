Tanta paura e un lieto fine. Una pattuglia della dipendente sottosezione Polizia Stradale di Avellino Ovest, in servizio di vigilanza sulla Autostrada A16 Napoli – Canosa, è intervenuta in soccorso di una famiglia a bordo di una vettura ferma in prossimità dello svincolo di Avellino Ovest, in direzione Bari, dal cui vano motore proveniva del fumo a seguito di un principio di incendio che si era sviluppato. Immediatamente i poliziotti hanno soccorrso il nucleo familiare, composto dai giovani genitori e da 3 bambini piccoli in viaggio da Napoli per le ferie estive, mettendoli nin salvo. Contestualmente giungevano i Vigili del Fuoco di Avellino che hanno spento l’incendio nel frattempo sviluppatosi, mettendo l’autovettura in sicurezza e permettendo anche di recuperare tutti gli effetti personali che la famiglia stava trasportando al seguito. Gli occupanti sono stati accompagnati ed assistiti alla sottosezione di Avellino Ovest dove hanno atteso in tutta sicurezza l’arrivo di altri familiari con ulteriori due autoveicoli, per poter così proseguire il viaggio verso la località di vacanza prescelta.