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Regionali 2020, i voti di tutti i candidati della coalizione di De Luca

Set 22, 2020Campania, Politica, Primo pianoCommenti disabilitati su Regionali 2020, i voti di tutti i candidati della coalizione di De Luca

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Ecco tutti i voti candidato per candidato della coalizione di Vincenzo De Luca che annoverava 15 liste nella circoscrizione di Napoli. Nel Nolano entrano in consiglio Massimiliano Manfredi (Pd), Francesco Iovino (Italia Viva), Felice Di Maiolo (Lista Fare Democratico), Giuseppe Sommese (Democratici-Moderati) e Giovanni Mensorio (Centro Democratico).

PD  198.699 voti 16,81% 

 

LISTA DE LUCA PRESIDENTE 181038 voti 15,31%

ITALIA VIVA 79564 voti 6,73%

LISTA FARE DEMOCRATICO 57476 voti 4,86%

LISTA CAMPANIA LIBERA 49162 voti 4,16%

LIBERAL DEMOCRATICI – MODERATI 40429 voti 3,42%

EUROPA VERDE DEMOS 34323 voti 2,90%

NOI CAMPANI 33166 voti 2,81%

CENTRO DEMOCRATICO 32427 voti 2,74%

LISTA + CAMPANIA IN EUROPA 26694 voti 2,26%

PER LE PERSONE E LA COMUNITÀ 19899 voti 1,68%

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 15563 voti 1,32%

DEMOCRATICI E PROGRESSISTI 15074 voti 1,28%

DAVVERO PARTITO ANIMALISTA 12768 voti 1,08%

PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 3466 voti 0,29%
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