Regionali 2020, i voti di tutti i candidati della coalizione di De Luca

Ecco tutti i voti candidato per candidato della coalizione di Vincenzo De Luca che annoverava 15 liste nella circoscrizione di Napoli. Nel Nolano entrano in consiglio Massimiliano Manfredi (Pd), Francesco Iovino (Italia Viva), Felice Di Maiolo (Lista Fare Democratico), Giuseppe Sommese (Democratici-Moderati) e Giovanni Mensorio (Centro Democratico).
PD 198.699 voti 16,81%
|CASILLO MARIO
|42.310
|RAIA LOREDANA
|27.018
|FIOLA CARMELA DETTA BRUNA
|22.725
|MANFREDI MASSIMILIANO
|19.068
|AMATO VINCENZA DETTA ENZA
|15.478
|DANIELE GIANLUCA
|13.947
|MARCIANO ANTONIO
|11.868
|MARRAZZO NICOLA
|10.718
|MOBILIO GIORDANA
|9.877
|CIARAMELLA MARIA ANTONIETTA DETTA ANTONELLA
|8.643
|TUCCILLO DOMENICO DETTO MIMMO
|7.639
|CARILLO AUTILIA IN CAPUANO
|4.994
|COCCIA RAFFAELE
|2.908
|GARGIULO MARIALAURA
|1.471
|PIGNATA CLAUDIO
|1.304
|AMITRANO PIETRO
|1.279
|COSTAGLIOLA CARMELA DETTA LILLY
|1.202
|LICCARDO PASQUALE
|991
|PORCARO DOMENICO DETTO MIMMO
|990
|GATTI LUIGI
|943
|SULIPANO GENNARO
|906
|MOSCA GIORGIO
|754
|MARRONE LUIGI DETTO GINO
|688
|SCHIAVO ROSSELLA
|557
|CULTRERA SEBASTIANO DETTO SEB
|503
|PARADISO GENNI
|306
|ROMITO FLAVIO
|248
LISTA DE LUCA PRESIDENTE 181038 voti 15,31%
|LETTIERI VITTORIA
|11.085
|FORTINI LUCIA
|10.468
|MOCERINO CARMINE
|10.232
|RAIA PAOLA
|9.888
|VENANZONI DIEGO
|8.852
|TUFANO ANTONIO
|8.629
|SIMEONE GAETANO DETTO NINO
|7.604
|GARGIULO LEONE DETTO LEONE
|6.545
|RENZI LUIGI
|5.426
|LONGOBARDI ALFONSO
|5.048
|GIUSTINO ANNA
|4.162
|FRANZESE ELVIRA
|4.141
|ASCIERTO DELLA RATTA MARIO
|3.645
|DE PASCALE CARMINE DETTO GENERALE
|3.587
|RUFFINO VINCENZO
|2.714
|NAPPI CONCETTA IMMACOLATA DETTA IMMA
|2.647
|DONADIO DONATELLA
|2.609
|CARBONE CIRO
|2.509
|DE LAURENTIIS TONY
|1.692
|CARELLI LOREDANA
|1.671
|PERNA BARTOLOMEO
|1.622
|CASTALDI BENEDETTA
|1.267
|VERDE LUCIANA
|1.230
|FERRIERO GIUSEPPINA
|1.152
|MIRABELLA MARTINA
|830
|DE ANGELO TOMMASA DETTA MAGGIO
|273
|D’ALISE MARILU’
|246
ITALIA VIVA 79564 voti 6,73%
|IOVINO FRANCESCO
|10.320
|MUNDO GABRIELE
|9.254
|PAGANO GIOVANNI
|8.951
|BOVE PASQUALE
|8.115
|GUARINO FRANCESCO
|7.313
|PALOMBA STEFANO
|6.746
|FARRONI FERNANDO
|6.564
|DE CICCO MATTIA
|4.333
|ASCIONE MONICA
|4.202
|DE LUCA PAOLO
|2.421
|RUSSO DOMENICO ANTONIO ANTIMO
|1.801
|CAPPIELLO MAURIZIO
|1.457
|FILIPPETTI DELLA ROCCA GIADA DETTA GIADA FILIPPETTI
|1.433
|RICCARDI MARIANNA
|1.305
|LIGUORI IN SAVIANO GAETANA DETTA TANIA
|1.271
|CERBONE ANDREANA
|1.150
|IADONISI TERESA
|1.119
|GAUDINO GEREMIA DETTO GEREMIA
|1.087
|CACCIAPUOTI ASSUNTA
|984
|FELICITA’ FABIANA
|899
|CHIACCHIO PASQUALE
|814
|PESCE SABRINA
|597
|SERPI MARIA
|576
|GIUSTINIANI BARBARA
|439
|LIBERTI MARIA LUCIA DETTA MARILU’
|419
|PALMIERO TERESA DETTA TINA
|272
|SPERA FELICE
|168
LISTA FARE DEMOCRATICO 57476 voti 4,86%
|DI MAIOLO FELICE DETTO FELICE
|5.453
|CASO VINCENZO
|4.421
|CRISPINO PASQUALE
|3.998
|COPPOLA RAFFAELE
|3.837
|SANNINO PASQUALE
|3.733
|FIMIANI ALESSANDRO DETTO SANDRO
|3.504
|D’ANTONIO EDOARDO DETTO EDO
|3.254
|CANIGLIA MARIA DETTA CAF
|3.241
|PALUMBO ANIELLO DETTO NELLO
|2.749
|VASTOLA VINCENZO
|2.611
|TOTARO ALESSANDRO
|2.457
|COSENZA LUIGI
|2.402
|SILVITELLI GIUSEPPE DETTO PEPPE
|2.238
|BORRELLI AGNESE DETTA ROSARIA
|2.153
|LEO LUIGI DETTO GINO
|1.899
|REGA RAFFAELLA DETTA LELLA
|1.789
|MARRONE NUNZIO DETTO PROF
|1.665
|PEZZELLA CARMEN
|1.432
|BIFULCO ANTONIO
|1.140
|IZZO ANNA
|1.102
|OSSAME ANGELA
|1.096
|CARILLO EMILIA
|862
|BIGLIARDO CATERINA
|821
|TUCCILLO VERONICA
|658
|PACIELLO DELIA DETTA DELIETTA
|641
|NERONE MICHELE DETTO D’ANDREA
|393
|GIANNALAVIGNA LORENZO DETTO LORENZO
|189
LISTA CAMPANIA LIBERA 49162 voti 4,16%
|PORCELLI GIOVANNI
|12.320
|CASILLO TOMMASO
|12.120
|BENEDUCE FLORA
|6.315
|GORGA CLELIA
|5.750
|LOMBARDI ANIELLO DETTO FIAT
|2.324
|MAZZONI ERMINIA
|2.070
|TOMMASIELLI GIUSEPPINA DETTA PINA
|1.265
|DE MARTINO MARIA TERESA
|1.088
|SEDU HILARRY
|1.000
|D’ORAZI BRUNO
|910
|SACCO ROSARIO
|862
|DE MICHELE FAUSTO
|803
|TROISE GIUSEPPE
|763
|CENERI SILVIO
|707
|MANZO MARIA
|651
|RICCIARDI VALERIA
|522
|DI NAPOLI LINDA
|498
|CAFARELLI MARIANGELA
|464
|CERCHIA RAFFAELA
|435
|ROTONDO ALFREDO
|377
|AMABILE ELISABETTA
|228
|DI NATALE CARMINE
|208
|BUONAFEDE VITTORIO
|149
|VECCHIARINO FABIO
|146
|CRISCUOLO FRANCESCA
|139
|SALZANO BARBARA
|51
|BARTOLI DANIELA
|43
LIBERAL DEMOCRATICI – MODERATI 40429 voti 3,42%
|SOMMESE GIUSEPPE DETTO PEPPE
|5.546
|DI FENZA PASQUALE
|2.112
|ZITO ROSANNA
|1.125
|SANNINO GIUSEPPE
|917
|RICCI BARBARA
|713
|ADELFI GIOVANNI
|650
|IOVINE AURELIANO
|591
|ARTIACO PROCOLO DETTO PROCOLO
|492
|DE MATTHAEIS MARIO DETTO MATTEIS
|462
|DE FALCO ANNUNZIATA DETTA NUNZIA
|452
|DE ROSA MARIA ROSARIA
|424
|MANFREDONIA MARIA
|276
|FELICELLA MARIA
|272
|ROSCIANO ELIA DETTO ELIA
|263
|ARIA TERESA
|255
|BORRELLI RITA
|241
|FERRAJOLI SILVIA
|226
|MORISIERI FRANCESCO MARIA DETTO FRANCESCO
|211
|AIELLO ANNA
|185
|SABATINO CINZIA
|156
|SACCO IVANA
|133
|RUOCCO FRANCESCA
|113
|CELARDO MARIA
|96
|MACCARONE ANIELLO
|69
|DE SIMONE ALESSANDRO
|61
|CERCIELLO PAOLO
|36
|DEL PORTO IMMACOLATA
|29
EUROPA VERDE DEMOS 34323 voti 2,90%
|BORRELLI FRANCESCO EMILIO
|15.788
|GAETA ROBERTA
|2.493
|IAVARONE SALVATORE
|2.020
|VISONE ROSARIO
|1.878
|DI PALMA RICCARDO DETTO DINO
|1.712
|STORELLI ROSALIA
|1.593
|DI BERNARDO IMMACOLATA DETTA IMMA
|1.147
|FERRAIUOLO LUIGI DETTO GIGI
|880
|DE BLASI NICOLA
|723
|MILANO NELIDE IN NASTI
|654
|ALLOCCA GAETANO
|479
|AMATO ANGELITA
|450
|ESPOSITO ANTONINO DETTO ANTONIO
|389
|MAIONE GIOVANNI
|381
|CASIGLI ROSANNA
|260
|CARROZZO LUIGI
|255
|GATTO NICOLETTA
|236
|LUNELLA MICHELE
|216
|MONTI TINA
|214
|FUSCO STEFANIA
|176
|MARINI ELENA
|170
|ALIPERTI ABELE
|146
|ROSSI ERNESTO
|137
|MICCIO EUGENIO
|121
|TEMPONE ROBERTA
|118
|PERRINO MAURIZIO
|104
|CASCIOTTA ANGELA
|50
NOI CAMPANI 33166 voti 2,81%
|BARRA GIUSEPPE
|4.827
|SANTINI LUIGI
|4.661
|MOSCA RAFFAELE
|4.267
|STOMPANATO GIULIO DETTO GIULIO
|3.024
|DI PILATO LUCIA
|2.936
|COLUCCI RAFFAELE
|2.352
|CARUSO GIUSEPPE
|2.224
|NIGRO NUNZIA
|1.208
|SCOTTO DI MINICO TOMMASO DETTO SCOTTO
|1.179
|SMIMMERO GIOVANNI
|1.155
|ESPOSITO PATRIZIA
|941
|VESPA VALERIA
|902
|RAZZANO LORENZA
|850
|VORZILLO GIANLUCA
|588
|OTTAVIANO ANTONIETTA
|535
|CHIERCHIA BARTOLOMEO
|524
|MAURO GIOVANNI
|441
|LOMBARDI PREZIOSA
|401
|DEL PRETE GIOVANNA
|371
|TROTTA MARIA ROSARIA
|302
|FERRANTE GENNARO
|296
|PALUMBO ANNALISA
|291
|IORIO VINCENZA
|269
|DE VITA ROBERTA
|258
|SAGLIANO ANTONELLA
|172
|VALLEFUOCO FORTUNA
|89
|GARGANO NICOLA
|86
CENTRO DEMOCRATICO 32427 voti 2,74%
|MENSORIO GIOVANNI
|9.751
|PISACANE RAFFAELE MARIA
|4.801
|D’ERRICO DAVIDE DETTO ENRICO
|4.335
|VITALE LILIANA BIANCA IN GALLOTTO
|2.064
|SERRAPICA VITTORIO
|1.620
|CAPASSO IMMACOLATA DETTA TINA
|1.129
|ESPOSITO MARCO DETTO MARCO
|952
|DEL MONACO LUISA
|750
|RAIOLA CIRO
|687
|ROCCO STEFANO
|641
|LANDOLFO MARIA TERESA
|546
|CRISCUOLO STEFANIA IN NACARLO
|410
|CHIANESE GAETANA
|283
|BORRELLI FRANCESCO DETTO FRANCO
|256
|MENNELLA CANDIDA
|183
|ASCIONE GIUSEPPE
|139
|DI BELLO CIRO
|116
|DISTINTO ANNA
|115
|COPPOLA MICHELE
|112
|CARBONARA ROSARIO MICHELE
|107
|LA SALA LEONARDO
|90
|IEMMA GIUDITTA
|86
|TROVATO ROBERTA
|58
|BORRELLI PASQUALE
|55
|D’ORO LAURETTA
|33
|LOMBARDI ANGELO
|31
|GRECO DANIELE
|18
LISTA + CAMPANIA IN EUROPA 26694 voti 2,26%
|FREZZA FULVIO
|4.932
|SOMMA FRANCESCO
|3.612
|PELUSO ENZO
|3.534
|GIUGLIANO ANGELA ROSARIA
|2.885
|LANGELLA MICHELE DETTO MICHELE
|2.397
|NOCERINO ROSA
|1.154
|PICCIRILLI EDUARDO MARIA
|999
|ATTANASIO CIRO
|869
|PERSICO CAROLINA
|800
|SPENA OLGA DETTA SPINA
|561
|MEO ANNA
|549
|BALDI CHIARA
|389
|BARTALINI LUIGI
|330
|PERNA NICOLA
|267
|PUGLIESE ANTONIO
|219
|SACCO BERNARDO
|213
|MIGLIACCIO GIOVANNI DETTO VANNI
|205
|RAIOLA VIRGINIA
|162
|LEONE ELISA
|153
|AVOLIO FRANCESCO
|146
|BATTAGLIA ANNA
|140
|FRULIO GIOVANNI
|124
|COPPIN MASSIMO
|48
|PENNA CARLO
|40
|PECORARO ROSARIA
|37
|CASTIELLO VALERIA
|29
|ORSI CESARE
|24
PER LE PERSONE E LA COMUNITÀ 19899 voti 1,68%
|IRACE GIUSEPPE DETTO PEPPE
|3.279
|NOCCHETTI ANTONIO DETTO TONI
|1.929
|DI DONNA GIUSEPPINA DETTA PINA
|1.142
|DI GENNARO MARIA GRAZIA DETTA GRAZIA
|937
|CERASE GERARDO
|893
|CIMMINO MELANIA
|877
|GUIDA GIANLUCA
|837
|AMBROSANIO ANTONIO
|731
|CAMPANILE NICOLA
|684
|FOGLIA CARLO ANDREA DETTO ANDREA
|528
|GAETA GIOVANNA
|523
|MAGGIORE GIULIO
|503
|BELARDO ANTONIO
|491
|ZAVARONE LUIGI
|480
|ALFANO ROSARIO
|468
|IASEVOLI TOMMASINO DETTO TOMMASO
|415
|ALESSANDRELLA FRANCESCO
|380
|SANNINO LUISA
|374
|ACCARINO CARMELA DETTA CARMEN
|336
|LA PALOMBARA FRANCESCO
|294
|BOCCHETTI VITTORIA
|234
|ESPOSITO GABRIELLA
|190
|ROMANO ADRIANA
|174
|CARMELO GENNARO DETTO RINO
|164
|SEPE GIULIANA
|153
|VESCE ENRICO
|132
|ROSUCCI MARCELLA
|79
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 15563 voti 1,32%
|IACONO VITO
|2.730
|TARANTINO MICHELE
|2.127
|CERCIELLO VINCENZO
|1.907
|DI DATO LUIGI
|1.540
|ALFANO LAZZARO DETTO LAZZARO
|1.426
|MAGALDI ENZO ROSARIO
|1.120
|COSENZA CARMEN
|598
|BUONOCORE GAETANO DETTO NINO
|485
|ROMANO SALVATORE DETTO TORE
|437
|AURIEMMA ANNA LISA
|360
|DE MATTEO CHIARA
|356
|ALBORETO MARTINA
|343
|MAIONE ANTONIO
|332
|SCARANO ALESSIA
|330
|ARMANI CHIARA
|325
|PESCE SIMONA
|314
|CIRILLO ANNA
|215
|ABBATE ANNUNZIATA DETTA NUNZIA
|170
|TARALLO ANNA
|122
|GRIMALDI IMMA
|112
|DIPINETO EVELINA
|92
|FORLEO MARIA
|75
|ROMANO GIUSEPPE DETTO PEPPE
|65
|BIANCO TERESA
|64
|COZZOLINO ROSA
|53
|SPINA ALESSIA
|39
|HAUBER SIMONA
|15
DEMOCRATICI E PROGRESSISTI 15074 voti 1,28%
|COPPETO MARIO
|3.014
|ZAMPELLA ALESSANDRO
|2.826
|VISONE MARIO
|1.512
|VORRARO NICOLA
|1.207
|GIORDANO ALFREDO
|1.043
|D’ANGELO ELPIDIO
|629
|NAPOLITANO FRANCA DETTA FRANCESCA
|485
|QUINTAVALLE MASSIMILIANO
|473
|VIOLANTE RUGGI D’ARAGONA PIERA DETTA PIERA VIOLANTE
|449
|DI GUIDA GIUSEPPINA DETTA PINA
|430
|LIBERO VINCENZA DETTA ENZA
|422
|SPAVONE SALVATORE
|368
|DE CURTIS CHIARA
|360
|SANTANGELO FRANCA
|240
|PEZZANO ERSILIA
|239
|DI DATO FLORA
|235
|SOLLA MARGHERITA
|208
|IFIGENIA GIUSEPPE
|204
|AMODIO MARTINA
|192
|BRUSCO LUISA
|192
|ROMANO ANNA DETTA GIOVANNA
|172
|TRAMMACCO PASQUALE
|144
|GARGIULO ROBERTA
|53
|PARLATO STEFANIA
|51
|LATTE ANTONELLA
|48
|ABBATE ANTONIO
|34
|ESPOSITO CARMELA DETTA MELINA
|34
DAVVERO PARTITO ANIMALISTA 12768 voti 1,08%
|BUONO STEFANO
|4.274
|CHIRICO FRANCESCO
|1.562
|FARINA CARMINE
|1.488
|DEL GIUDICE CINZIA
|946
|RUSSO GIUSEPPINA DETTA PINA
|788
|CARROZZA LUIGI
|556
|DE MARTINO ROBERTA
|377
|RUTIGLIANO MICHELA ALESSIA
|343
|CASCONE ROSSELLA
|298
|CHIACCHIO IMMACHIARA
|289
|MINUTO VINCENZO
|247
|VALERIO LUCIA
|221
|DI NOLA CARINA
|217
|COSTA MARIA ROSARIA
|186
|MONTORO ALBERTO
|185
|DI NARDO ANTONIO
|173
|ANTINOLFI GIOVANNA DETTA VANESSA
|164
|CALDIERI MARIA DETTA MARY
|118
|NAPPI ILARIA
|105
|REGA BIAGIO
|100
|AMODEO FRANCESCO MARIA
|77
|MARANIELLO NATASCIA
|60
|ROSSI COSIMO
|59
|MARSIGLIA ALFREDO MARIO
|36
|CIAMMINELLI ANGELA
|35
|BIVONE SARA
|33
|DI VAIO CATERINA
|18
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 3466 voti 0,29%
|ATTANASIO GIULIO
|440
|PALMERI ANTONELLA
|437
|ARVONIO ANGELO
|379
|PIRO SALVATORE
|346
|MANGANIELLO DOMENICO
|313
|CAIANIELLO SALVATORE
|242
|PERGAMO LUIGI
|206
|MOLTELO TERESA RITA
|201
|LORENZI MARIA DETTA BARBARA
|106
|MEROLA MARIANGELA
|99
|SALVATORE ERSILIO
|88
|GAROFALO MARIA
|84
|GUIDETTI ROBERTO
|80
|STROMBOLI BRIGIDA
|46
|LOMBARDO NUNZIA
|41
|RODELLI FRANCA MARIA
|36
|PICCOLO SILVIA
|28
|ESPOSITO ANNA
|26
|ACERRA TERESA
|20
|LONGOBARDI MARIA
|17
|ALFIERI ANNA
|11
|CONTINO ASSUNTA
|9
|MIELE ILARIA
|7
|GORGHINI EMANUELA
|3
|DOLCIAME GIUSEPPINA
|3
|PLAITANO FRANCESCO
|2