Restano altissimi i numeri dei contagi da covid-19 in Campania. Dopo il record di ieri, il Covid fa registrare altri 1.312 nuovi positivi su 12.695 tamponi effettuati, 281 in meno di ieri ma con 2.490 tamponi in meno effettuati. La percentuale tra positivi e tamponi sale al 12,8%, la più alta dall’inizio della pandemia. Di questi 1.312 nuovi contagiati, però, 1.245 sono asintomatici e solo 67 presentano sintomi. Nei primi 20 giorni del mese di ottobre sono stati registrati 15.982 tamponi positivi, più della somma dei positivi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.