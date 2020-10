NOLA – L’ospedale di Nola “Santa Maria la Pietà” potrebbe non diventare Covid Hospital. Lo spiraglio è arrivato oggi pomeriggio durante la diretta fb del governatore Vincenzo De Luca. “Ho chiesto al direttore generale dell’Asl Na 3 di verificare con la massima attenzione le possibilità che ci sono su Nola (solo oggi 600 positivi nel territorio gestito dall’Asl Na 3) avendo fatto accordo con case di cure private e verificare fino all’ultimo se è possibile evitare disagi all’utenza, poi valuterà in piena libertà e in piena coscienza le situazioni. Se ce la fa bene altrimenti, se dobbiamo avere i morti per terra per mancanza di posti letti la decisione è inevitabile” ha detto il governatore. Anche oggi è stato di nuovo chiuso il pronto soccorso del “Santa Maria la Pietà” per l’aumento di covid-19. La petizione contro la trasformazione in Covid Hospital lanciata due giorni fa è arrivata intanto a 2250 firme.