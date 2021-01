La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella, alle prime luci dell’alba, è intervenuta sul monte Terminio, in località Campo Laspierto, per il recupero di tre giovani rimasti bloccati nella neve dalla tarda serata di ieri. I ragazzi originari di Mercato Sanseverino nel Salernitano, sono stati raggiunti anche con l’aiuto di uno spazzaneve dell’Anas, recuperati seppur infreddoliti in discrete condizioni di salute, e rimessi in condizioni di poter ritornare a casa dopo una notte all’addiaccio.