Irpinia flagellata dal maltempo: super lavoro per i vigili del fuoco

Una giornata campale. Il maltempo ha flagellato per tutto il giorno la Campania e in special modo l’Irpinia con i vigili del fuoco di Avellino impegnati su diversi fronti. In mattinata i caschi rossi sono intervenuti sul raccordo autostradale Avellino – Salerno, al chilometro 28,600, per una frana che ha interessato entrambi i sensi di marcia, tra Serino ed Atripalda. I vigili del fuoco hanno immediatamente verificato che non vi fossero persone coinvolte, e ha messo in sicurezza l’area, facendo intervenire gli enti preposti per avviare i lavori per il ripristino delle carreggiate sia in direzione Avellino che Salerno. Nel pomeriggio altro intervento a Monteforte Irpino, in via Nazionale, presso il centro commerciale Montedoro, dove il forte vento ha divelto la copertura dello stabile. Rimosse le parti pericolanti, operazioni rese molto difficili dalle forti folate di vento presenti in zona. A Solofra, uno smottamento causato dalla pioggia, ha invaso la Strada Provinciale Turci che collega Solofra a Serino, bloccando la circolazione in entrambi i sensi di marcia. Nessun pericolo, allo stato, per le abitazioni presenti in zona. Non si registrano feriti. La situazione è monitorata anche dai carabinieri e dalla polizia locale.