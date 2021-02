Paura e preoccupazione sulla A16. Erano circa le 17, 30 di oggi quando i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16, Napoli-Canosa, al chilometro 36,700 in direzione Canosa, subito dopo la galleria nel territorio del comune di Monteforte Irpino, per un incendio che ha interessato un’autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto completamente il veicolo, sono state spente e messo in sicurezza l’area. Per il conducente, che accortosi della fuoriuscita di fumo e fiamme dal vano motore, ha fatto appena in tempo ad abbandonare l’auto, nessuna conseguenza.