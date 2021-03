La strada riapre, ma l’acqua alta resta. Niente da fare. La strada che da Camposano porta al centro servizi Vulcano Buono, Interporto, zona Asi, Asse Mediano e Autostrada (e ritorno) chiusa per allagamento alcuni giorni fa è stata riaperta, ma l’acqua è ancora lì. I pendolari ancora una volta si stanno trovando in difficoltà nell’attraversare il “laghetto” misto di acqua e rifiuti. C’è chi lo attraversa a motore quasi spento (camion compresi) e chi preferisce (con maledizione allegata) cambiare strada e allungare il percorso per raggiungere la propria destinazione. E con la pioggia in arrivo la situazione può solo peggiorare.