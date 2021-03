Irpinia, incidente sull’autostrada A16: coinvolti due autocarri, c’è un ferito

I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti, intorno alle ore 10,40 sull’autostrada A16, Napoli – Canosa, al chilometro 64 nel territorio del comune di Montemiletto in direzione Napoli per un incidente che ha visto coinvolti due autocarri. Nel violento impatto è rimasto ferito un uomo originario di Fisciano, nel Salernitano, che è stato trasportato dai sanitari del 118 intervenuti, presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. I due pesanti automezzi sono stati messi in sicurezza e rimossi da una ditta privata.