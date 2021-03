CASAMARCIANO – Campagna vaccinale domiciliare per i cittadini ultraottantenni che ne faranno richiesta. La domanda potrà essere inoltrata attraverso la compilazione di un modulo sull’apposita piattaforma e a tal proposito nei giorni scorsi l’assessore alla Sanità Pietro Tortora ha messo a disposizione i locali della protezione civile due giorni a settimana, il martedì ed il giovedì, per il supporto agli anziani durante le operazioni di registrazione. Chi lo volesse, inoltre, può anche recarsi dal proprio medico di base o presso la farmacia Cavaccini. “Una ulteriore opportunità per accelerare le operazioni di screening sugli anziani – spiega Pietro Tortora – Quando ci è stata sottoposta questa possibilità subito ci siamo attivati per essere operativi indicando il presidente della protezione civile come figura di riferimento per l’ organizzazione delle vaccinazioni domiciliari. È importante che questa campagna abbia una accelerata per coprire una delle fasce più sensibili al virus come gli anziani per poi proseguire con celerità su tutti gli altri. Solo così ne usciremo il prima possibile”.