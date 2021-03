“Coloriamo i sogni”, la missione d’amore per i bambini dell’Icam di Lauro

L’epoca in cui viviamo, si sa, è stuprata dall’egoismo e dalla competitività malsana e velenosa ma, come ogni medaglia, fortunatamente, anch’essa ha il suo risvolto, quello della solidarietà, dell’amore per l’altro, della capacità e volontà di donare qualcosa di prezioso al prossimo, il tempo. Si, perché in un mondo che corre alla velocità della luce, concedere parte del proprio tempo a chi ha bisogno è cosa rara ed eccezionale. E’ questa la prerogativa dell’associazionismo, riunire persone che hanno lo stesso obiettivo: fare qualcosa per il proprio fratello, per quello più sfortunato, per quello che non ha voce per cercare aiuto, per quello che non sa come sopravvivere. E cosa succede quando più associazioni, unite dallo stesso filo conduttore, mettono in campo le proprie forze al servizio di un nuovo progetto? Un miracolo d’amore, un faro di luce nelle tenebre dell’infelicità. Da qui sboccia il fiore di “Coloriamo i sogni “, non un’utopia ma l’idea concreta per regalare copertine colorate e materiale didattico ai bambini che vivono con le loro madri all’interno della casa circondariale di Lauro, Icam. All’inizio un miraggio dei visionari gruppi Aido Nola – Cimitile, Genitori del Sud e Cif Cimitile, poi una realtà grazie a Fidapa Nola, Gruppo Scout Marigliano 2, Mille e una Donna Casamarciano, My Emotion Life Nola, Nola Running & Nordic Walking Campano Nola, Organizziamo la Speranza Liveri, Progetto Cuore – Fondi (Latina), United for Life Nola, Valogno Borgo d’Arte Sessa Aurunca (Caserta). E, poiché chi ben comincia è a metà dell’opera, proprio come le tessere di un mosaico in cui ognuna è indispensabile per la teatralità e la bellezza dell’immagine finale, le suddette associazioni faranno della cooperazione e collaborazione il loro urlo di guerra perché, come diceva Henry Ford: “ Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo”.