Irpinia, simulano incidenti stradali per truffare l’assicurazione: denunciati

I carabinieri della stazione di Paternopoli hanno denunciato una 50enne di Arzano ed un 70enne di Napoli per “tentata truffa”. Determinante è stata la segnalazione da parte della vittima, responsabile di un’azienda edile, che non ha esitato a rivolgersi ai militari irpini in quanto qualche giorno prima aveva ricevuto una richiesta di risarcimento danni per un sinistro stradale, in realtà mai avvenuto, che vedeva coinvolto un veicolo della società. All’esito delle indagini svolte dai militari dell’Arma è emerso che lo stesso autocarro era segnalato in più incidenti: i due avevano prodotto, in maniera illecita, della documentazione relativa a dei sinistri stradali, asseritamente verificatisi negli scorsi mesi di settembre e dicembre ad Arzano e Napoli, al fine di ottenere una consistente somma di denaro a titolo di risarcimento dalla società assicurativa. Alla luce delle evidenze emerse, per la coppia è scattato il deferimento in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.