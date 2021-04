Irpinia: nascondono droga in cucina, camera da letto e garage, arrestati

I carabinieri della compagnia di Solofra, unitamente ad unità cinofile, hanno eseguito numerose perquisizioni e arrestato un 19enne ed un 50enne, soci di un’attività commerciale del Serinese,per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, a seguito di un’attività informativa, i militari della stazione di Serino hanno individuato neella coppia un possibile obiettivo di interesse nella lotta alla droga. Durante le rispettive perquisizioni domiciliari, il fiuto di “Olli” e “Gero” (questi i nomi dei cani antidroga del nucleo carabinieri Cinofili di Sarno che ha partecipato all’operazione) è stato attirato dall’odore dell’hashish e della marijuana nascosta nei mobili della cucina, della camera da letto e nel garage. Alcune dosi di hashish sono state rinvenute anche nei pressi della sede della loro attività commerciale, abilmente occultate sopra un albero. La droga (per un peso complessivo di circa 250 grammi) è stata sottoposta a sequestro, unitamente ad un bilancino di precisione e ad altro materiale utile per il confezionamento delle dosi nonché alla somma di 950 euro, probabile provento dell’illecita attività di spaccio. Alla luce delle evidenze emerse, per i due i è scattato l’arresto e su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, sottoposti ai domiciliari.