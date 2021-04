Mariglianella, deteneva 9 cardellini “fuorilegge”: denunciato 67enne

MARIGLIANELLA (Nello Lauro – Il Mattino.it) – Nove cardellini “fuorilegge” nel giardino di casa e una segnalazione anonima che lo incastra. E’ quanto successo a un 67enne di Mariglianella durante i controlli effettuati dai carabinieri Forestali della stazione di Marigliano, guidati dal maresciallo Alessandro Cavallo e le guardie venatorie e zoofile della Lipu, coordinate da Giuseppe Salzano. Il pensionato non ha opposto resistenza agli inquirenti, i quali dopo aver esaminato tutti gli uccelli sprovvisti di anellamento, hanno proceduto prima al formale sequestro e poi a liberare i cardellini in natura. L’uomo, inoltre, è stato denunciato per detenzione di fauna selvatica protetta. “Tutti gli uccelli hanno potuto riprendete il loro volo verso la libertà – afferma Fabio Procaccini, delegato della Lipu Napoli – è grazie alle tante segnalazioni che ci arrivano dalla cittadinanza che possiamo portare a segno queste importanti azioni per la natura. Con l’aiuto di tutti il bracconaggio verrà sconfitto in poco tempo”.