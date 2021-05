Una copia della Costituzione ai giovani neo diciottenni. È il regalo che l’amministrazione comunale di Casamarciano farà ai suoi cittadini nati nel 2003 dando loro uno speciale benvenuto nella comunità dei diritti e dei doveri civici. La copia dell’importante documento sarà consegnata direttamente a casa grazie ai volontari della protezione civile. L’iniziativa è stata pensata in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno e nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani ai temi della legalità, dei diritti e dei doveri che rendono la società più forte e coesa. “L’ultimo anno è stato caratterizzato da grandi sacrifici soprattutto per i più giovani, costretti a rinunciare ai momenti di condivisione e di socializzazione, fondamentali per una vitta attiva e dinamica – dichiara il sindaco Carmela De Stefano che alle ore 20 di mercoledì 2 giugno deporrà una corona di alloro ai piedi del Monumento nell’omonima piazza – per molti ragazzi di Casamarciano il 2021 rappresenta l’ingresso ufficiale nella vita della comunità. Ecco dunque la consegna di una copia della Costituzione con l’invito ad avvicinarsi ed a partecipare alla vita politica della comunità perché solo così possiamo proiettarci verso il futuro, consapevoli della storia che ci hanno tramandato i nostri Padri. Ai giovani, infine – aggiunge il sindaco – l’invito a resistere e a non abbattersi dinnanzi alle avversità della vita. Siate forti, uniti e fieri di essere italiani”.