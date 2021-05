Tutela territorio, Ordine Biologi e Altritalia Ambiente siglano protocollo

Ordine Nazionale dei Biologi e L’Altritalia Ambiente, associazione riconosciuta dal Ministero della Transizione Ecologica, hanno firmato un protocollo d’intesa finalizzato a stabilire interazioni stabili che includano la realizzazione di progetti rilevanti in ambito ambientale, che entro breve tempo saranno poi resi noti. L’atto è stato siglato dai rappresentanti legali dei due enti, Renato Narciso per L’Altritalia Ambiente e il senatore Vincenzo D’Anna, presidente dell’Onb. “I vasti campi di azione in cui possono spaziare i biologi, grazie alle loro competenze, forniranno a L’Altritalia Ambiente supporto e strumenti per intensificare e migliorare le proprie azioni a tutela del territorio, dell’ecosistema, della tutela degli animali e soprattutto della salute umana che, è imprescindibilmente legata al contesto territoriale”, ha dichiarato, soddisfatto, Renato Narciso. “Siamo ben lieti di poter collaborare con L’Altritalia Ambiente, mettendo a disposizione dell’associazione il prezioso know-how dei biologi” ha commentato, Vincenzo D’Anna ricordando come siano “sempre più vasti e variegati i settori in cui i biologi possono essere impiegati, dalla protezione dell’ambiente in senso lato, alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, fino alle valutazioni di impatto ambientale, all’individuazione delle eventuali fonti di inquinamento dell’acqua, del suolo e dell’aria”. “Mansioni ed esigenze, queste, – ha concluso il presidente dell’Ordine dei Biologi – indispensabili per la buona conduzione di un ente pubblico e per un’azione integrante dell’attività di salvaguardia dell’ambiente e della salute ad esso collegata”.