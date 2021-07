“Cloe”, il singolo della talentuosa Benedetta Z già spopola in rete

Un singolo d’autore per lanciare una promettente artista nel panorama musicale. Con “Cloe”, disponibile dal 2 luglio su YouTube in digital download e su tutte le piattaforme digitali, sta già spopolando Benedetta Z, talentuosa e promettente cantante salentina. Il brano porta la firma del cantautore Franco Simone che assieme a Ray Campa e Alex Zuccaro, autori rispettivamente del testo e dell’arrangiamento, hanno realizzato questo lavoro per Benedetta, con il mastering di Pietro Caramelli. “Cerco di taggare i tuoi occhi, ma sei tu che mi blocchi, fai anche l’eroe. Provo al cellulare di mamma, troppo vecchio e non parla, prendo quello di Cloe”. Queste sono le parole dell’inciso di “Cloe” il cui videoclip, realizzato dal videomaker Daniele Fusco, racconta alla perfezione la storia di una ragazza tradita e ferita dalla sua migliore amica Cloe. In pochissimi giorni il video ha già superato le 10mila visualizzazioni su Youtube.